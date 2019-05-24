شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 23/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة بعد التعادل مع الإسماعيلي 1/1 أمس الأربعاء فى بطولة الدوري العام.

الأهلى: استكمال الدوري بعد كأس الأمم ضرر بالغ للأندية ويخالف قواعد اللعب النظيف

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعا مطولًا بعد ظهر اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقيه من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخراً وأثارت جدلًا كبيرًا بين معظم الأندية لاسيما وإنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسه سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط.

صلاح محسن يغلق الباب أمام عروض الرحيل ويتمسك بالبقاء فى الأهلى

أغلق صلاح محسن مهاجم الأهلى الباب في وجه عدة أندية محلية وخارجية أبدت رغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مُستغلة عدم مشاركته مع الفريق بشكل مُنتظم طوال الفترة الماضية غير أن صلاح أعلن إنه مُستمر مع المارد الأحمر ولا يُفكر في الرحيل من النادي لاسيما وأن علاقته جيدة بالجميع في النادي.

وأوضح صلاح محسن أن عدم المشاركة في المباريات تعود لوجهة نظر الجهاز الفني التي يحترمها ويقدرها خاصة وأن الجهاز قام بتثبيت التشكيل خلال الفترة الماضية.

الأهلي يُحدد شروط قيد مؤمن زكريا في قائمة الموسم الجديد

فتح مسئولو النادي الأهلي الباب أمام قيد مؤمن زكريا لاعب الفريق في قائمة الموسم الجديد بعدما رحّب الجهاز الفني للفريق ببقاء اللاعب وأن كان ذلك مُرتبط بعدة عوامل يأتي في مقدمتها حفاظ على اللاعب على لياقته ومستواه وعدم تعرضه لأية إصابات عضلية خلال الفترة المقبلة، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن قيد زكريا في قائمة الفريق الموسم الجديد وارد خاصة إذا رحل عدد كبير من اللاعبين الذين يمثلون "زحمة" في الفريق أمثال أحمد الشيخ وإسلام محارب ومحمد شريف حيث سيكون الفريق بحاجة لقدرات زكريا حال رحيل هؤلاء اللاعبين .

الأهلى اليوم .. إعلان رفض خوض مواجهة المقاولون قبل الكان

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يعلن النادى الأهلى اليوم، الخميس، رفضه مواجهة المقاولون العرب كما كان مُحددا يوم 28 مايو الجارى، متمسكاً بإقامة المباراة بعد انتهاء فعاليات بطولة امم افريقيا 2019 المقرر اقامته فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

ويتمسك الأهلى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين الزمالك الذي ينافسه على درع الدوري العام هذا الموسم، خاصة فى الأمتار الأخيرة والحاسمة من عمر بطولة الدورى.

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

يصر مسئولو النادى الأهلى على ضم كريم بامبو، جناح الإسماعيلى المتألق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم إحراز اللاعب لهدف قاتل فى الشباك الحمراء أدرك به التعادل للدراويش فى مواجهة الفريقين التى أقيمت أمس الخميس فى بطولة الدورى.

ويرى مسئولو الأهلى أن كريم بامبو لعب بشرف رغم كونه واحدا من أبناء النادى وعلمه أنه على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلى، إلا أن يصر على الدفاع عن ألوان القميص الذى يلعب له حتى آخر دقيقة، وحصل مسئولو الأهلى على توقيع كريم بامبو فى وقت سابق، خاصة أن عقده مع الإسماعيلى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى سيكون ضمه فى صفقة انتقال حر.