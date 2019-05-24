شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بتأجيل معسكر المنتخب لإنهاء الدورى قبل كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك عدد من المقترحات سيتم مناقشتها خلال اجتماع اتحاد الكرة و الأندية المقرر له غداً الجمعه ، لبحث أزمات جدول مباريات الدورى وعلى رأس هذه المقترحات تأجيل معسكر المنتخب من يومين إلى 4 لإنهاء بطولة الدوي قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المحدد لها فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل استعدادً لبطولة الأمم الأفريقية و خوض مباراتين يومي 13 و 16 يونيو أمام تنزانيا و غينيا.

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ويدرس مسئولو الجبلاية إنهاء الدوري يوم 8 أو 9 يونيو وخوض الزمالك لمبارياته الخمسة المؤجلة بواقع مباراة كل 3 أيام ونفس الامر لباقي الأندية المتبقي لها مباريات خلال تلك المرحلة ، على أن يتم حسم هذا الأمر خلال اجتماع اتحاد الكرة و الأندية فى حضور إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر.

ويرتبط الزمالك بمباراة يوم 26 مايو الجاري أمام نهضة بركان المغربي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد برج العرب بالإسكندرية على أن يخوض الزمالك مباراة فى الدوري كل 3 أيام.