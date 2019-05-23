انت الان تتابع تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يستعد لإبرام أغلى صفقة في تاريخه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 11:53 مساءً - يقترب نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في الأعوام السبعة الأخيرة، من إبرام أغلى صفقة في تاريخه على الإطلاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بلاعبين شبان بعد رحيل الثنائي المخضرم؛ الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري.

وأبرزت صحيفة "بيلد" الألمانية ذائعة الصيت تصريحاً مقتضباً لرئيس النادي البافاري، أولي هونيس، أكد من خلاله أنهم "يتفاوضون بشكل شخصي مع جناح مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا ليروي ساني".

وبهذا التصريح عزز رئيس بايرن ميونيخ كافة التقارير التي أفادت بقرب انضمام الدولي الألماني إلى كتيبة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

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وحاول بطل ألمانيا التعاقد مع ساني (23 عاماً)، قبل ثلاث سنوات، عندما كان اللاعب ضمن صفوف شالكه، لكن الأخير فضّل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر سيتي.

وتشير توقعات إلى أن قيمة الصفقة المرتقبة قد تكلف خزائن النادي البافاري نحو 100 مليون يورو؛ ما يعني أن ساني سيصبح الأغلى في تاريخ بايرن والدوري الألماني في حال تكللت المفاوضات مع نظيره الإنجليزي بالنجاح.

وتأتي هذه التطورات بعدما ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الدولي الألماني حصل على الضوء الأخضر من مدربه الإسباني بيب غوارديولا، الذي فضّل الاعتماد على الثنائي؛ الإنجليزي رحيم سترلينغ، والبرتغالي برناردو سيلفا، في أغلب المباريات المحلية والقارية.

ويبدو أن بايرن ميونيخ عازم على تحطيم المبلغ المالي الذي دفعه قبل شهرين لإدارة أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل الظفر بخدمات المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، حتى صيف 2024؛ إذ بلغت قيمتها 80 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ بطل الدوري الألماني.