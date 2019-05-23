شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يتأهل لدور الثمانية لبطولة «علام» البريطانية للأسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل اللاعب المصري محمد الشوربجي، مساء اليوم الخميس، لدور الثمانية لبطولة «علام» البريطانية للأسكواش، التي تقام خلال الفترة من 20 حتى 26 مايو الحالي، ويبلغ مجموع جوائزها 168 ألف جنيه إسترليني للرجال ومثلها للسيدات.

وجاء تأهل محمد الشوربجي- المصنف الثاني- بعد تغلبه على اللاعب الإنجليزي دارلي سيلبي بثلاثة أشواط نظيفة، وكانت نتيجة الأشوط 11-3 و11-4 و11-2 في مباراة استغرقت 22 دقيقة.