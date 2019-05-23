شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل لدور الثمانية لبطولة «علام» البريطانية للأسكواش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تأهلت مساء اليوم، الخميس، اللاعبة نور الشربينى لدور الثمانية لبطولة «علام» البريطانية للأسكواش التي تقام خلال الفترة بين 20 و26 مايو ويبلغ مجموع جوائزها 168 ألف إسترلينى للرجال ومثلها للسيدات.
جاء تأهل نور الشربيني المصنفة الثانية بعد فوزها في دور الستة عشر على الإنجليزية فيكتوريا لاست، المصنفة الثالثة عشرة بثلاثة أشواط دون رد، وكانت نتيجة الأشواط 11-6، 11-5، 11-5 في مباراة استغرقت 22 دقيقة.
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