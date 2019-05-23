شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإنهاء الدوري قبل أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن النادي الأهلي أن الجلسة التي عقدها محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، مع مدير الكرة سيد عبدالحفيظ سوف تستمر حتى غد الجمعة من أجل إصدار القرار النهائي فيما يتعلق بموقفهم من جدول الدوري الممتاز.

وجاء النص الصادر عن الأهلي كما يلي:

عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعا مطولًا بعد ظهر اليوم مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخراً وأثارت جدلًا كبيرًا بين معظم الأندية لاسيما وأنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط.

Advertisements

خلال الاجتماع شرح سيد عبدالحفيظ رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار إليها وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا الموسم ومواعيد مباريات الأهلي وتعاون النادي في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة وموافقته على أداء مباراة كل ٧٢ ساعة طوال ثماني مباريات.

وأيضًا عدم تعقيب الأهلي على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة. وانتظارًا لاطلاع الكل بمسؤولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة قبل ختام البطولة.

أيضًا جاء في قراءة مواعيد المباريات المتبقية الترتيب الذي جرى بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف وأداء جميع الفرق لمبارياتها في أجواء مماثلة تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفة، كما تطرق الاجتماع إلى الاهتمام الواضح من جانب اتحاد الكرة بتحديد موقف الهابطين دون الأخذ في الحسبان تأثير الترتيب الخاص بإقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية بطل الدوري وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة في المنافسة.

وشهدت الجلسة بين رئيس الأهلي ومدير الكرة والتي استمرت قرابة الساعتين إلى الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الأندية حال تأجيل بعض المباريات لما بعد كأس الأمم الإفريقية (٦٠ يومًا).

الأمر الذي يعوق الترتيب لفترات الإعداد للموسم الجديد وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق آخرين. وأيضًا الضرر الذي سوف تدفع ثمنه الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة وهي فترة لا تكفي لعملية الإحلال والإبدال التي تقوم بها كل الأندية مع نهاية كل موسم. هذا وتستمر المشاورات بين الكابتن محمود الخطيب ومدير جهاز الكرة في جلسة تكميلية بعد ظهر غد يعقبها رفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق النادي.