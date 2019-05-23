3 دول عربية تبحث التقدم بعرض مشترك لاستضافة مونديال الشباب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن ميانمار وتايلاند عبرتا عن اهتمامهما بالمشاركة في استضافة بطولة كأس العالم تحت 20 عاما في 2021، بينما ستبحث السعودية والبحرين والإمارات، التقدم بعرض ثلاثي مشترك للاستضافة. وذكر الفيفا أنه تلقى إشارات تبدي اهتماما من إندونيسيا وبيرو والبرازيل، لاستضافة البطولة بشكل منفرد.



وسيتم اختيار الموعد النهائي للتقدم بالعروض رسميا في 30 أغسطس/آب المقبل، على أن يتم اختيار الدولة المنظمة بنهاية العام الحالي.

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