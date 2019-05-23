السنغالي سانيا يدخل تاريخ مونديال الشباب

كان اللاعب السنغالي أمادو سانيا، على موعد مع التاريخ في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عامًا) لكرة القدم، بعدما أصبح صاحب أسرع هدف يتم تسجيله في تاريخ المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1977، حسبما أفاد موقع الفيفا.

فبعد 9.6 ثانية، سجل سانيا، الهدف الأول للسنغال أمام تاهيتي، اليوم الخميس، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى.

ولم يكتف سانيا بتسجيل أسرع هدف في تاريخ مونديال الشباب، ولكنه بات صاحب أول (هاتريك) خلال النسخة الحالية للمسابقة، بعدما واصل تألقه في اللقاء بتسجيله الهدفين الثاني والثالث لمنتخب السنغال في اللقاء.

يذكر أن هذه هي المشاركة الثالثة للسنغال في مونديال الشباب، بعدما سبق له الظهور في نسختي البطولة عامي 2015 و2017.