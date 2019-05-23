5 آلاف مشجع للترجي يزحفون نحو الرباط

تترقب جماهير الترجي التونسي، الزحف وراء فريقها بأعداد كبيرة تصل إلى 5 آلاف مشجع، لمساندته خلال موقعة الوداد البيضاوي المرتقبة.

ويخوض الترجي ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الترجي التونسي، غدًا الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط.

وأقلعت من مطار قرطاج الدولي، رحلات منظمة إلى المغرب منذ أمس الأربعاء، تقل مشجعي الرجاء حيث يتوقع أن يبلغ عددهم يوم المباراة قرابة 5 آلاف مشجع.

وأفادت تقارير في تونس، بأن عددًا كبيرًا من جماهير الترجي تقاطرت على مدينة الدار البيضاء، حيث فضل معظمها البقاء هناك والانتقال إلى الرباط يوم المباراة.

وتعرف جماهير الترجي بتنقلها بأعداد كبيرة مع النادي في مبارياته خارج تونس عبر الرحلات المنظمة من شركات السياحة.

وتتجه إدارة الفريق المغربي لتمكين جماهير الترجي من الدخول مجانًا من خلال جوازات السفر الخاصة بهم على أن تتم المعاملة بالمثل بالنسبة لجماهير الوداد في مباراة العودة بتونس.