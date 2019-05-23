شكرا لقرائتكم أولمبياد 2020: لا فريق موحد للكوريتين في منافسات الهوكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب | منذ ساعتين في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 21:17

أعلنت كوريا الجنوبية (الخميس) أنها تخلت عن فكرة المشاركة مع نظيرتها كوريا الشمالية بفريق نسائي موحد في مسابقة الهوكي على العشب في أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي لعدم تعاون بيونغ يانغ.



وأفاد مسؤول في الاتحاد الكوري الجنوبي للهوكي وكالة فرانس برس "سيكون ثمة فقط فريق كوريا الجنوبية، وليس فريقا موحدا"، وذلك بشأن المنتخب الذي سيشارك في التصفيات المقامة في إيرلندا بين الثامن من حزيران (يونيو) و16 منه.

واشترطت اللجنة الأولمبية الدولية ضرورة مشاركة الفريق الموحد بين الكوريتين في التصفيات مثل كل الفرق الأخرى، على أن تنتهي الخميس مهلة أسماء اللاعبات اللواتي يتم اختيارهن.

Advertisements

وساهمت الرياضة العام الماضي في تقارب بين الشمال والجنوب اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا منذ انتهاء النزاع في شبه الجزيرة الكورية في العام 1953. لكن علاقات البلدين شابها فتور مؤخرا بعد فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الشمالي كيم جونغ أون، أواخر شباط (فبراير) الماضي في هانوي.

وشاركت الكوريتان بفريق موحد في مسابقات الهوكي على الجليد للسيدات في دورة أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، إضافة الى وفد موحد في حفل الافتتاح. وكررت الكوريتان التجربة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا في صيف 2018، واتفقتا في شباط/فبراير الماضي على المشاركة بفرق موحدة لكرة السلة والجودو والهوكي على العشب في أولمبياد طوكيو.

وكان وزير الرياضة الكوري الجنوبي بارك يانغ - وو قد أبدى هذا الأسبوع ثقته بأن بيونغ يانغ ستبدل موقفها على رغم فشل خطوة توحيد فريق الهوكي على العشب. وأوضح "لقد أرسلنا طلبنا مرات عدة ولكن بدون الحصول على جواب. سننتظر حتى اللحظة الأخيرة".

أضاف "في حال تقدمت المناقشات بشأن الفرق الموحدة لاحقا، سوف نستأنف المحادثات ولكن يتوجب علينا منح الأولوية لآراء الرياضيين".