شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعثر الأهلي.. وبيراميدز يفوز على النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض- "الحياة" | منذ 3 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 15:46

تعادل فريق الأهلي مع فريق الإسماعيلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.



وبهذه النتيجة يفقد الأهلي نقطتين في صراع القمة، ويصبح رصيده 74 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 42 في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى فاز فريق بيراميدز على ضيفه النجوم، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 من عمر المسابقة، ليرتقي بيراميدز بهذا الفوز إلى المركز الثاني بـ 69 نقطة جمعها من خوض 33 مباراة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الذي تراجع للمركز الثالث ولكنه خاض 29 لقاء فقط، بينما توقف رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.