شكرا لقرائتكم خوانفران يودع أتلتيكو مدريد بعد أكثر من 350 مباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 20:24

رفض المدافع خوانفران تمديد عقده مع أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، وودع فريق العاصمة بعدما خاض في صفوفه أكثر من 350 مباراة منذ العام 2011.



وقال خوانفرن (34 عاما) في احتفال نظم للمناسبة في ملعب واندا متروبوليتانو الخميس "هذه أيامي الأخيرة مع أتلتيكو، وآمل في أن أعود قريبا: إنه بيتي، كانت سنوات رائعة، إنها أفضل سنوات مسيرتي".

ونشأ خوانفران في ريال مدريد حيث كان والده من أنصار الفريق الملكي، وانتقل الى أتلتيكو في كانون الثاني/يناير 2011 قادما من أوساسونا حيث كان يلعب في مركز الجناح.

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وتحول خوانفران سريعا وبنجاح الى ظهير أيمن، وخاض مع أتلتيكو 355 مباراة سجل خلالها ستة أهداف. وخلال مسيرته، خاض 22 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا الفائز بكأس أوروبا 2012.

وخلال احتفال اليوم، قال خوانفران "إنه لشرف لي أن يتم اعتباري أسطورة للنادي، وأمر لا يصدق أن يفكر الناس أني واحد منهم".

ورافقت اللاعب الى ملعب واندا متروبوليتانو عائلته، وزميلاه الأوروغوياتني دييغو غودين والفرنسي أنطوان غريزمان اللذان لن يدافعا عن ألوان الفريق في الموسم المقبل.

ولم يكشف خونفران توجه المستقبلي، لكن الصحافة الإسبانية ذكرت أنه قد ينتقل الى الدوري الياباني حيث يلعب حاليا مواطناه أندريس إنييستا (فيسل كوبي) وفرناندو توريس (ساغان توسو).