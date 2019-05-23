شكرا لقرائتكم برشلونة يتعاقد مع الهولندي الشاب لودوفيت ريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برشلونة - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 20:22

أعلن نادي برشلونة المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للعام الثاني تواليا، تعاقده مع لاعب خط الوسط الهولندي الشاب لودوفيت ريس قادما من نادي غرونينغن، لقاء 3,25 ملايين يورو.



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وأوضح في بيان أن ريس "وقع عقده مع برشلونة للمواسم الثلاثة المقبلة، حتى 2022، مع إمكانية التمديد لموسمين"، مشيرا الى أن قيمة الصفقة بلغت 3,25 ملايين يورو مع "بند جزائي بقيمة 100 مليون يورو".

وسيتم اللاعب التاسعة عشرة من العمر في الأول من حزيران/يونيو المقبل، وهو لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده لما دون 19 عاما.

وبحسب التقارير الإسبانية، يتوقع أن يدافع ريس في الموسم المقبل عن ألوان الفريق الرديف، لكن يرجح أن يكون مع الفريق الأول بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، في الجولة الصيفية التحضيرية للموسم المقبل، وخضع ريس للفحص الطبي عشية توقيع عقده رسميا.

وبدأ اللاعب مسيرته مع غرونينغن في 2017، وخاض منذ ذلك الحين 50 مباراة مع فريق الدرجة الهولندية الأولى. ونال الشاب المولود لوالدين سلوفاكيين، الجنسية الهولندية في تموز/يوليو 2018.