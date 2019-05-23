شكرا لقرائتكم ساري يبحث مستقبله مع تشلسي بعد نهائي يوروبا ليغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن-أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 15:15

أكد الإيطالي ماوريتسيو ساري أنه سيبحث مع إدارة فريقه تشلسي الإنكليزي في مستقبله على رأس الإدارة الفنية، وذلك بعد خوض نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم أواخر الشهر الحالي.



وفي الموسم الأول مع المدرب السابق لنابولي، تمكن تشلسي من الحلول ثالثا في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. كما سيكون أمام فرصة التتويج بلقب قاري عندما يخوض نهائي المسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية بمواجهة غريمه اللندني أرسنال في 29 أيار/مايو في باكو.

وقوبل ساري، لاسيما أسلوب اللعب الذي اعتمده مع الفريق الأزرق، بآراء متفاوتة في أوساط المشجعين. كما بات محط تقارير صحافية تلمح الى إمكان عودته الى إيطاليا، لاسيما في ظل شغور منصب المدرب في فريقي يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة، وروما.

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وقال ساري اليوم "سأتحدث الى (إدارة) النادي لأنني أرغب في معرفة ما اذا كانت مسرورة مني أم لا"، مذكرا بتبقي عامين في عقده الحالي.

وتحدثت تقارير إيطالية عن احتمال عودة ساري الى بلاده لتولي الإشراف على يوفنتوس بدلا من ماسيميليانو أليغري الذي أعلن الأسبوع الماضي رحيله عن الفريق بعد خمسة مواسم على رأس إدارته الفنية.

وشدد ساري على رفضه الربط بين مستقبله ونتيجة نهائي الدوري الأوروبي، مؤكدا أنه "اذا كان الأمر كذلك، أريد الرحيل من الآن (...) عشرة أشهر من العمل، وبعدها يتقرر كل شيء بنتيجة 90 دقيقة... هذا الأمر لن يكون سويا. إما أن تكونوا سعداء بما أقوم به أو غير سعداء"، في إشارة مسؤولي تشلسي المملوك من الروسي رومان أبراموفيتش.

وإضافة الى ضمان مشاركة تشلسي في دوري الأبطال الموسم المقبل، تمكن ساري من إيصال الفريق الى نهائي كأس الرابطة الإنكليزية قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي 4-3 بركلات الترجيح، بينما فقد لقبه في كأس الاتحاد بخسارته في الدور الخامس أمام مانشستر يونايتد صفر-2.