شكرا لقرائتكم قائمة "الفراعنة" تفجر أزمة بالوسط الرياضي المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 8 ساعات في 23 مايو 2019 - اخر تحديث في 23 مايو 2019 / 15:13

انقسم الوسط الرياضي المصري ما بين مؤيد ومعارض لقائمة منتخب "الفراعنة" التي أعلنها المدير الفني المكسيكي خافير أغيري لخوض كأس الأمم الإفريقية بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين . ويلعب المستضيف في المجموعة الأولى بجانب منتخبات" زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا" .



جماهير الزمالك غاضبة لعدم ضم الجناح الأيسر عبد الله جمعة التي تراه الأبرز حاليا في مركزه، وقال نجم الفريق " الأبيض" أحمد حسام "ميدو": " استبعاد نجوم الزمالك عبدالله جمعة وكهربا وأوباما من قائمة المنتخب كارثة قبل مباراة نهائي الكونفديرالية المصيرية ما سيؤثر نفسيا على اللاعبين". وأضاف رئيس الزمالك مرتضى منصور : "الرد على الجهاز الفني للمنتخب المصري بعد نهائي الكونفيدرالية، ما حدث غير مقبول ولن نوافق عليه ."

فيما انتقدت جماهير الأهلي أغيري لاستبعاد الجناح الأيسر رمضان صبحي ، مؤكدة أنه يملك إمكانات فنية رائعة كانت ستفيد المنتخب المصري في البطولة . وهاجم حارس الإسماعيلي محمد عواد مدرب حراس المنتخب المصري أحمد ناجي لاستبعاده على رغم تقديمه موسم مميز بشهادة النقاد .

Advertisements

من جهته ، أعرب مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ عن سعادته لانضمام خمسة من لاعبي ناديه للقائمة ، وشدد على أنه تأكيد على أن بيراميدز إضافة هائلة للكرة المصرية.

كان الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أغيري اختار 25 لاعبا للانضمام لمعسكر يبدأ في 6 يونيو المقبل ويتضمن مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا في 13 و16 من الشهر ذاته .

وتضم القائمة كل من : أحمد الشناوي (بيراميدز) محمد الشناوى (الأهلى) محمد أبوجبل (سموحة) ومحمود جنش (حارس الزمالك) لحراسة المرمى ، وأحمد المحمدى (أستون فيلا الإنكليزى) أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنكليزى) محمود علاء (الزمالك) باهر المحمدى (الإسماعيلى) محمود حمدى الونش (الزمالك) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) عمر جابر (بيراميدز) أيمن أشرف (الأهلى) أحمد أبو الفتوح (سموحة) للدفاع ، ومحمد الننى (أرسنال الإنكليزى) طارق حامد (الزمالك) علي غزال (فيرنس البرتغالى) نبيل دونغا (بيراميدز) وليد سليمان (الأهلى) عبد الله السعيد (بيراميدز) محمد صلاح (ليفربول الإنكليزى) تريزيغيه (قاسم باشا التركى) عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى) للوسط ، وأحمد على (المقاولون العرب) مروان محسن (الأهلى) أحمد كوكا (أوليمبياكوس اليونانى).