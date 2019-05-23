شكرا لقرائتكم نجوم الجيل الذهبى للزمالك على مائدة واحدة: أحلى فطار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر تامر عبد عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك الأسبق صورة تجمعه بنجوم الفريق الأبيض القدامى عبد الحليم على وبشير التابعى وخالد جلال. وعلق دونجا على الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا :" أحلى إفطار". ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.

دونجا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الجيل الذهبى للزمالك على مائدة واحدة: أحلى فطار... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.