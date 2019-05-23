شكرا لقرائتكم "فأل حسن" لجمهور الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة نهضة بركان المغربي التي ستقام في العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل، ضمن إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى الفريق الأبيض الخسارة بهدف نظيف خلال مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد المقبل، في الملعب البلدي ببركان، حيث أصبح الزمالك مطالب بالفوز بهدف نظيف من أجل التتويج باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

ومن المفارقات أن آخر تتويج إفريقي للزمالك كان أمام فرق مغربية، وهو الأمر الذي يدعو للتفائل ويعتبر فأل حسن للفريق الأبيض بشكل كبير، خاصة أن فريق نهضة بركان مغربي.

وكان آخر تتويج للزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2002، عندما تعادل مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي في المغرب، وانتصر في القاهرة بهدف المدفعجي تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق.

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وفي عام 2003 توج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزها وقتها محمد عبد الواحد، حازم إمام، عبد الحليم علي.