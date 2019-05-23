شكرا لقرائتكم هداف النصر فى دائرة اهتمام الأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود فهمي مهاجم نادي النصر القاهري وهداف الفريق بدوري القسم الثاني دائرة اهتمام ناديى الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لاعب صغير فى السن ومن مواليد 1999، وبالتالى سيكون له مستقبل طويل داخل الملاعب.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بإرسال مقاطع فيديو تتضمن مهارات وأهداف محمود فهمى لقطبى الكرة المصرية، ومن المنتظر أن تحسم الفترة المقبلة مصير اللاعب خاصة مع ترحيب نادي النصر برحيله حال تلقى عرضا ماديا مناسبا.

وأحرز محمود فهمى 10 أهداف مع النصر فى الموسم الحالى بدوري القسم الثانى بمجموعة القاهرة.