شكرا لقرائتكم الزمالك يسند ملف استقبال الوزراء بملعب برج العرب لعفت نصار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أسند مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور ملف استقبال الوزراء بملعب برج العرب لعفت نصار، خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفارس الابيض بنهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.
وأعلن مجلس ادارة الابيض في وقت سابق عن موافقة الامن على دخول 50 الف متفرج لمساندة الزمالك في مواجهة الاحد القادمة.
و يحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخة أو الفوز 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ليدخل البطولة لخزائن الكرة المصرية مرة أخرى بعدما فاز الاهلي بنفس البطولة عام 2014.
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