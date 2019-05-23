شكرا لقرائتكم الزمالك يسند ملف استقبال الوزراء بملعب برج العرب لعفت نصار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أسند مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور ملف استقبال الوزراء بملعب برج العرب لعفت نصار، خلال المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفارس الابيض بنهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.

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وأعلن مجلس ادارة الابيض في وقت سابق عن موافقة الامن على دخول 50 الف متفرج لمساندة الزمالك في مواجهة الاحد القادمة.

و يحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخة أو الفوز 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ليدخل البطولة لخزائن الكرة المصرية مرة أخرى بعدما فاز الاهلي بنفس البطولة عام 2014.