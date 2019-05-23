شكرا لقرائتكم استعدادات المنتخب وأزمات الدوري على طاولة الجبلاية الاربعاء المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة استعدادات المنتخب الأول لكرة القدم لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. وقرر المجلس عقد إجتماع يوم الأربعاء المقبل لمناقشة أزمات الدوري الأخيرة وإعتراض الأندية وتحديداً التى تهرب من شبح الهبوط على جدول مباريات الأسبوع الـ34 للدوري وطلب البعض خوض جميع المباريات الخاصة بالجولة الأخيرة فى توقيت واحد إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص. Advertisements يدخل منتخب مصر معسكر يوم 6 يونيو بالإسكندرية ببرج العرب يتخلله وديتين أمام تنزانيا و غينيا يومي 13 و 16 يونيو.

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