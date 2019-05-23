شكرا لقرائتكم شوبير: الاعلان عن نتاج اجتماع أندية الدوري المعترضة على الجدول عصر الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام عصر غداً، للإعلان عن نتائج الإجتماع مع أندية الدورى المعترضة على جدول مباريات الدورى وتحديداً الأسبوع الـ34 .

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قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.

تابع شوبير أن الإجتماع سيعقد فى الواحدة ظهراً ولن يتم الإنتهاء منه إلا قبل الوصول لأفضل الحلول التى ترضي الجميع وبما يخدم بطولة الدوري ومنتخب مصر.