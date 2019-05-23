شكرا لقرائتكم هل يعود علاء ميهوب للأهلى؟ مدرب الترسانة يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق علاء ميهوب المدير الفني لفريق الترسانة، على الأنباء الخاصة بتواجده ضمن قائمة المرشحين للعودة للعمل داخل النادى الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال علاء ميهوب لـ"الخليج 365"، أنه لا صحة لما تردد حول موافقته على العودة لمنصب رئيس اللجنة الفنية داخل النادى الأهلي أو التواجد ضمن تشكيل أى لجنة أخرى خاصة باختيارات الصفقات الحمراء خلال المرحلة القادمة.

ووجه المدير الفنى للترسانة الشكر لكل من طلب تواجده داخل النادي الأهلي فى المرحلة القادمة مطالبته بتقديم إعتذار عن الاستمرار مع قلعة الشواكيش بعد الشعور بفشل المسئولين الحاليين فى اختيار الصفقات وتحديد المراكز التى تحتاج لتدعيم.

وأعلن علاء ميهوب، حالة الطوارئ داخل قلعة الشواكيش لإنهاء عدد من الصفقات المميزة لتدعيم صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، رافضاً الكشف عن أسماء الصفقات التي استقر عليها لتدعيم الترسانة، مؤكدا أن هناك عدد من اللاعبين والذي وصفهم بالمواهب قد أنهي اتفاقه معهم بصفه رسميه في جميع مراكز الملعب مع الأخذ في الاعتبار استقراره علي عدد من الوجوه الشابة الذي يؤيد تصعيدها للفريق خلال فتره الإعداد الأولي لفريقه عن طريق ترشيحات جهازه المعاون.