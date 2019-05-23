المقاولون يغلق باب الميركاتو أمام طاهر طاهر بصدمة موعد العودة للتدريبات...

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جدة - عمرو شويل كشف محمد عادل المشرف على الكرة بفريق المقاولون العرب موعد عودة طاهر طاهر لتدريبات ذئاب الجبل الجماعية. وقال عادل فى تصريحات لـ الخليج 365: "طاهر طاهر اقترب من التعافى وسيعود لتدريبات ذئاب الجبل فى الموسم الجديد". وقال عادل إن رغبة إدارة نادى المقاولون العرب تتمثل فى خروج طاهر طاهر للاحتراف الخارجى نافيا وجود أى مفاوضات بين اللاعب والأهلى أو ناد آخر. Advertisements كان نجم المقاولون العرب، تعرض لإصابة قوية بقطع في غضروف الركبة، خلال مشاركته مع الذئاب في مواجهة المصري البورسعيدي وخضع لعملية جراحية في ألمانيا، خلال الفترة الماضية. الجدير بالذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 49 نقطة.

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