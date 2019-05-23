شكرا لقرائتكم 36 جهاز بلاي ستيشن للترفيه على أعضاء الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام نادي الزمالك بشراء عدد 36 جهاز بلاي ستيشن جديد لخدمة الاعضاء ضمن خطة النادي لزيادة عدد من الأجهزة الترفيهية. وكان مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور قد افتتح قبل فترة قصيرة مجمع مكون من 4 قاعات للبلاي ستيشن.

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