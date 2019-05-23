شكرا لقرائتكم تفاصيل 120 دقيقة قراءة.. عبد الحفيظ لـ"الخطيب": جينا على نفسنا كتير لإنجاح الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروى، للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخراً وأثارت جدلًا كبيرًا بين معظم الأندية لاسيما وإنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط.

وشرح سيد عبد الحفيظ خلال الاجتماع رؤية الجهاز الفني للأهلي بشأن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري وتطرق للحديث إلى قراءة كاملة بخصوص جدول الدوري للموسم ومواعيد مباريات الأحمر وتعاون النادي في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقة وموافقته على أداء مباراة كل 72 ساعة طوال ثمان مباريات، وأيضًا عدم التعقيب على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة.

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وانتظارا لإطلاع الكل بمسئولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة قبل ختام البطولة أيضًا جاء في قراءة مواعيد المباريات المتبقية الترتيب الذي جرى بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف وأداء جميع الفرق لمبارياتها في أجواء مماثلة تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفة كما تطرق الاجتماع إلى الاهتمام الواضح من جانب اتحاد الكرة بتحديد موقف الهابطين دون الأخذ فى الحسبان تأثير الترتيب الخاص بإقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية بطل الدوري وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة في المنافسة.

وشهدت الجلسة بين رئيس الأهلي ومدير الكرة والتي استمرت قرابة الساعتين إلى الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الأندية حال تأجيل بعض المباريات لما بعد كأس الأمم الأفريقية (60 يومًا) الأمر الذي يعوق الترتيب لفترات الإعداد للموسم الجديد وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق آخرين، وأيضًا الضرر الذي سوف تدفع ثمنه الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة وهي فترة لا تكفي لعملية الاحلال والابدال التي تقوم بها كل الأندية مع نهاية كل موسم.

ومن المنتظر أن تستمر المشاورات بين محمود الخطيب ومدير جهاز الكرة في جلسة تكميلية بعد ظهرغدًا يعقبها رفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق النادي.