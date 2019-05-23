عبد الله يشارك بقوة في تقسيمة التدريبات فى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل شارك عبد الله جمعه لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في التدريب اليوم. وشارك اللاعب المتألق وبقوة في تقسيمة الفريق بثلثي الملعب ونجح في التألق ما دفع الجهاز الفني للتأكيد علي قدرته قيادة الجبهة اليسرى للنادي. ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في إياب الدور النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي يستضيفها ملعب ستاد برج العرب.

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