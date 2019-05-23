شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: قبلت تدريب زعيم الثغر متطوعاً لمده ١٠ ايام فقط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طلعت يوسف المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري أنه تم الاتفاق مع محمد مصيلحي رئيس النادي ، تدريب الفريق السكندري متطوعاً ولا يوحد أى عقود او مستندات، لمده ١٠ ايام فقط ولو تغيرت الأمور يكون الاتفاق لاغى، مؤكدا أنه مرتبط بموعد سفر لالمانيا ليكون بجوار اخيه لظروف صحيه هناك.

وأكد يوسف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا ، أن زعيم الثغر صاحب فضل عليه وسبب رئيسي للمكانة التي وصلت إليها ، مشيراً إلى انه قبل مهمة .

وشدد طلعت يوسف علي أنه لم يتعاقد مع أي نادى حتى الان ، مؤكداً أن الموافقة علي تدريب الفريق كانت مشروطة بإقامة مباراة سموحة فى موعد اقصاه ٥ يونيه .

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وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تولي طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا لحلمي طولان الذى قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .

وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.