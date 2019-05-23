شكرا لقرائتكم الزمالك يستعين بحمادة أنور في اللجنة المشكلة لنهائى بطولة الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، الاستعانة بحمادة أنور مدير قطاعات الناشئين بالقلعة البيضاء ضمن اللجنة المشكلة لنهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية للخروج بالمباراة بأفضل صورة من الناحية التنظيمية. ويترأس لجنة نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى نادى الزمالك، أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى السابق، والتى يشرف عليها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء حتى يخرج اللقاء بأفضل صورة. Advertisements ويلتقى الزمالك يوم الأحد المقبل مع نهضة بركان المغربى، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد.

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