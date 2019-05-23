شكرا لقرائتكم المقاولون: محدش بلغنا بتأجيل مباراة الأهلى وملتزمون بموعدها المحدد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عادل المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب إن فريقه ملتزم بخوض مواجهة الأهلى فى الموعد المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو الجارى فى الأسبوع الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أكد المشرف على الكرة بفريق المقاولون العرب لـ سوبركورة: "لم يبلغنا أحد بتأجيل مواجهة الأهلى ولا نملك أى خطابات رسمية من الجبلاية بخصوص المباراة".

Advertisements

كانت الأيام الماضية قد شهدت أزمة بسب الجولة الأخيرة من الدورى والتى على أثرها أصدر نادى بتروجت بيانا رسميا، أعلن فيه عدم خوض مباراته ضد فريق ذئاب الجبل المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت مواعيد مباريات الجولة 34 الأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.