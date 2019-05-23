شكرا لقرائتكم تعرف على سبب ظهور مصطفى محمد فى الزمالك قبل النهائي الافريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لطلائع الجيش خلال تدريبات الزمالك لمساندة زملائه في الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المرتقبة بنهائي الكونفدرالية.

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وخسر الزمالك مباراة الذهاب بالمغرب بهدف سجله ل لابا كودجو في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، و يحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخة او الفوز 1/0 واللجوء لركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو الفريق المصري الوحيد الذي فاز بالكونفدرالية و كان ذلك عام 2014 عندما تغلب على سيوي سبورت الايفواري.