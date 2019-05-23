شكرا لقرائتكم تعرف على سبب ظهور مصطفى محمد فى الزمالك قبل النهائي الافريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواجد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لطلائع الجيش خلال تدريبات الزمالك لمساندة زملائه في الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المرتقبة بنهائي الكونفدرالية.
وخسر الزمالك مباراة الذهاب بالمغرب بهدف سجله ل لابا كودجو في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء، و يحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخة او الفوز 1/0 واللجوء لركلات الترجيح.
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو الفريق المصري الوحيد الذي فاز بالكونفدرالية و كان ذلك عام 2014 عندما تغلب على سيوي سبورت الايفواري.
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