شكرا لقرائتكم "الشوربجى" و"الشربينى" يتأهلان لربع نهائيى بطولة بريطانيا للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح محمد الشوربجى، المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، إلى جانب نور الشربيني المصنفة الثانية للسيدات، للصعود إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتي تستضيفها بريطانيا من 20 لـ 26 مايو الجارى.
وتفوق محمد الشوربجي على الانجليزي داريال سيلبي بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة امتدت 23 دقيقة، حيث جاءت نتيجة الأشواط : 11-3 / 11-4 / 11-2.
بينما تفوقت نور الشربيني على الانجليزية فيكتوريا لوست بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة مدتها 21 دقيقة، حيث جاءت نتيجة الأشواط :11-6 / 11-5 / 11-5.
بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش تعد من أعرق البطولات في تاريخ اللعبة، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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