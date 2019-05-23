شكرا لقرائتكم الزمالك يحيى الذكرى الـ16 للحصول على لقب الدوري بهدف سيد عبد النعيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل نادي الزمالك بالذكرى السادسة عشر للحصول على لقب الدورى المصرى الممتاز عام 2003 بعد الفوز على الاسماعيلي بهدف حسام عبد المنعم، وخسارة الأهلي أمام إنبي بهدف سيد عبد النعيم .

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ونشر الحساب الرسمى لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قائلا: "حَدث في مثل هذا اليَوم عام ٢٠٠٣: توجَ الزمالك بالدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف حسام عبدالمنعم و خسارة المنافس من إنبي بهَدف سيد عبد النَعيم" .



