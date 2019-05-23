شكرا لقرائتكم جروس يطالب ثنائي الزمالك بخطف الهدف المبكر في معركة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على الحديث مع لاعبى الفريق الخط الأمامى بالزمالك خاصة الثنائى أوباما وكهربا بضرورة استغلال الفرص التى تتاح أمامهم لخطف هدفا مبكرا يسهل مأمورية الفريق فى لقاء العودة.

طالب اللاعبين، التركيز من أول دقيقة لآخر ثانية فى مباراة نهضة بركان المغربى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الزمالك بهدف دون رد.

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وتعتمد خطة السويسرى جروس فى مواجهة نهضة بركان بموقعة الأحد على ضرورة تسجيل هدفا مبكرا فى المنافس من أجل فتح المساحات أمام الخط الأمامى خاصة إن الهدف المبكر سيربك حسابات الفريق المغربى.