شكرا لقرائتكم أبو ريدة وشوبير وكردي يتوجهون لفرنسا 2 يونيو.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى فرنسا يوم 2 يونيو لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى –فيفا- بصفته عضو فى المكتب التنفيذى. وتقام اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي بفرنسا على هامش كأس العالم للكرة النسائية. كما يسافر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة و كرم كردي عضو المجلس إلى فرنسا فى اليوم التالي لحضور اجتماعات كونجرس الفيفا ممثلين عن اتحاد الكرة.

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