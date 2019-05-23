شكرا لقرائتكم رئيس بايرن ميونخ يؤكد اهتمامه بضم ساني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، الخميس اهتمام النادي البافاري بضم الجناح الدولي لوروا ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وصرح هونيس لصحيفة سودويتشه تسايتونغ، قائلا: نحن مهتمون به.وجاء تأكيد هونيس في أعقاب تقرير نشر على الموقع الالكتروني لمجلة "كيكر"، أشارت فيه إلى أن لاعب شالكة السابق مرشح محتمل بالنسبة إلى بايرن الذي يبحث عن تعزيز خط هجومه بعدما عزز خط دفاعه.

وأشارت المجلة الى أن العملاق البافاري تواصل مع عائلة اللاعب الدولي التي تدير أعماله، موضحة أن سانيه (23 عاما) يريد الرحيل الى ميونيخ أو البقاء"مع ناديه الحالي الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

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وكانت التقارير أشارت الى أن ساني كان موضع اهتمام من بايرن في العام 2016، قبل أن ينضم الى سيتي من شالكة مقابل 50 مليون يورو.

واعتبرت "كيكر" أن سيتي الذي توج في موسم 2018-2019 بثلاثية محلية غير مسبوقة في إنجلترا (الدوري والكأس وكأس الرابطة) قادر على التأقلم في حال رحيل ساني الذي سبق له أن تعرض لبعض الانتقادات من المدرب الإسباني لاسيما لجهة واجباته الدفاعية.

كما تفقد التقارير بأن ساني يرغب في الحصول على فرص أكثر للعب، علما بأنه بدأ أساسيا في ثلاث مباريات فقط من آخر 10 خاضها فريقه في الدوري الإنجليزي.

ويسعى بايرن الى تعزيز خط الهجوم بعد موسم ودع بختامه جناحيه المخضرمين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن.