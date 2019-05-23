غياب مرجح لدورانت عن انطلاق النهائي

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أعلن غولدن ستايت ووريرز، بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الموسمين الماضيين، أن نجمه كيفن دورانت الغائب للإصابة منذ نحو ثلاثة أسابيع، يرجح غيابه عن انطلاق الدور النهائي في 30 أيار/مايو.

وبلغ ووريرز نهائي الدوري للموسم الخامس تواليا بعدما حسم نهائي المنطقة الغربية على حساب بورتلاند ترايل بلايزرز (4-صفر)، وينتظر الفائز في نهائي المنطقة الشرقية بين ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز (يتعادلان حاليا 2-2 في سلسلة من سبع مباريات ممكنة).

وأوضح ووريرز بعد فحوص إضافية أن "دورانت لم يتلق الضوء الأخضر لمعاودة التدريب، لكنه يتقدم على طريق الشفاء".

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وأضاف النادي "من غير المرجح أن يستطيع اللعب في بداية نهائي 2019، لكننا نأمل دائما بأن يستطيع العودة في هذه السلسلة".

وغاب دورانت (30 عاما) الذي اختير أفضل لاعب في الدور النهائي في الموسمين الماضيين، عن صفوف فريقه في المباريات الخمس الأخيرة بسبب إصابة تعرض لها في ربلة السابق اليمنى في مطلع الشهر الحالي.

وفي غيابه، حقق ووريرز خمسة انتصارات متتالية، أحدها على هيوستن روكتس في نصف نهائي المنطقة الغربية لينهي السلسلة 4-2، وأربعة على بورتلاند في نهائي المنطقة، بفضل النجم الآخر ستيفن كوري الذي حقق معدلا وسطيا في كل من المباريات الخمس وصل الى 36,5 نقطة.

الى ذلك، أبدى ووريرز أمله بعودة ديماركوس كازنس، لاعب الارتكاز الذي تعرض للاصابة منتصف نيسان/أبريل في الدور الأول من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" ضد لوس أنجليس كليبرز.