شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الرياضي 23/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 23/5/2019، عدد من الاخبار الرياضية الهامة، والتي جاء في مقدمتها مناشدة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لوزارة الداخلية، بالموافقة على زيادة أعداد مشجعى الفريق الأبيض فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية إلى 60 ألف مشجع.. ناشد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وزارة الداخلية، بالموافقة على زيادة أعداد مشجعى الفريق الأبيض فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية إلى 60 ألف مشجع.. Advertisements استياء فى الأهلى من طريقه لاسارتى الدفاعية وتشبيهه بكوبر حالة من الاستياء الشديد تسيطر على لاعبي الأهلى منذ التعادل مع الإسماعيلي 1/1 فى المواجهة التي أقيمت بين الفرقين مساء أمس الأربعاء فى بطولة الدوري العام.

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