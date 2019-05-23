شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا ينسي.. محمد صلاح يسجل أول أهدافه مع الفراعنة أمام كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في عام 2012، يسجل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي أول أهدافه الدولية مع المنتخب الوطني في مباراته الودية أمام كينيا . ووصل محمد صلاح الي الهدف 39 مع المنتخب الوطني ليتخطي كل من الضضوي ومحمد أبوتريكة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هدف لا ينسي.. محمد صلاح يسجل أول أهدافه مع الفراعنة أمام كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.