شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤهل عماد السيد حفاظاً على لياقته قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى عماد السيد حارس مرمى الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأبيض المقام حالياً بملعب النادى، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

وتواجد حارس الزمالك بالملعب وأدى التدريبات التأهيلية بالجرى حول الملعب للحفاظ على لياقته البدنية، وذلك بعد ابتعاده فى الفترة الأخيرة نظرا لإصابته بكسر فى أصبع اليد فى مباراة الداخلية بالدورى الممتاز.

وكان عمر صلاح قد حرس مرمى الزمالك فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى نظرا لإصابة عماد السيد وإيقاف جنش وسيعود الأخير لحراسة مرمى الأبيض فى العودة على أن يكون عمر صلاح بديلا له.