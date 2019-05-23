مجلس الجبلاية يجتمع الأربعاء لمناقشة أزمات الدوري واستعداد المنتخب لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد إجتماع يوم الأربعاء المقبل لمناقشة أزمات الدوري الأخيرة وإعتراض الأندية وتحديداً التى تهرب من شبح الهبوط على جدول مباريات الأسبوع الـ34 للدوري وطلب البعض خوض جميع المباريات الخاصة بالجولة الأخيرة فى توقيت واحد إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص. كما يناقش المجلس استعدادات المنتخب الأول لكرة القدم لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. Advertisements يدخل منتخب مصر معسكر يوم 6 يونيو بالإسكندرية ببرج العرب يتخلله وديتين أمام تنزانيا و غينيا يومي 13 و 16 يونيو.

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