شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يُطالب لاعبى الزمالك بتسجيل هدف مبكر فى نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك من اللاعبين، التركيز من أول دقيقة لآخر ثانية فى مباراة نهضة بركان المغربى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية، كان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الزمالك بهدف دون رد.

وتعتمد خطة السويسرى جروس فى مواجهة نهضة بركان بموقعة الأحد على ضرورة تسجيل هدفا مبكرا فى المنافس من أجل فتح المساحات أمام الخط الأمامى خاصة إن الهدف المبكر سيربك حسابات الفريق المغربى.

وحرص جروس على الحديث مع لاعبى الخط الأمامى بالزمالك خاصة الثنائى أوباما وكهربا بضرورة استغلال الفرص التى تتاح أمامهم لخطف هدفا مبكرا يسهل مأمورية الفريق فى لقاء العودة.