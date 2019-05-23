شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يظهر فى مران الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش على التواجد بمران الفريق الأبيض المقام حالياً بملعب النادى فى قلعة ميت عقبة، وذلك قبل مواجهة الزمالك مع نهضة بركان المغربى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.
وحرص مصطفى محمد على الحضور لمران الزمالك من أجل مؤازرة زملائه قبل لقاء نهضة بركان المغربى، كان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الزمالك بهدف دون رد.
يذكر أن مسئولى الزمالك قد اتخذوا قرارا بعودة مصطفى محمد إلى صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد من أجل قيادة خط هجوم قلعة ميت عقبة بعد ظهوره بشكل رائع خلال فترة الإعارة بالموسم الحالى.
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