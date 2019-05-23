شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : اجتماع الأندية للوصول لأفضل الحلول لاستكمال مسابقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة اجتماعا ظهر غداً بأندية الدورى الممتاز المعترضة على جدول مباريات الأسبوع الـ34 للدورى.

قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول.

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كشف أحمد شوبير لـ " الخليج 365" أنه تم التحدث مع الأندية أصحاب الأزمة و المتضررين من جدول الدوري وسيحضرون غداً الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لإستكمال مسابقة الدوري.

وتأتى تلك اللجنة التى تم تشكيلها من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.