سوبر كورة.. تعرف على البرنامج التدريبى لنهضة بركان قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فريق نهضة بركان المغربى إلى فندق الإقامة بمدينة برج العرب بالأسكندرية قبل مواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل فى اياب الدور النهائى من الكونفدراية الأفريقية. لمعرفة التفاصيل وبرنامج الفريق المغربى اضغط هنا..

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