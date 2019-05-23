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طلعت يوسف يكشف سبب قيادته للاتحاد السكندري لمدة 10 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أكد طلعت يوسف المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري، أن زعيم الثغر صاحب فضل علىيه وسبب رئيسي للمكانة التي وصلت إليها ، مشيراً إلى انه قبل مهمة تدريب الفريق السكندري متطوعاً ولا يوجد أى عقود أو مستندات.

وكشف طلعت يوسف خلال المؤتمر الصحفي المقام حالياً، أنه تم الاتفاق مع محمد مصيلحي رئيس النادي ،  لمدة 10 أيام يام فقط ولو اتغيرت الامور يكون الاتفاق لاغى، مؤكدا أنه  مرتبط بموعد سفر لالمانيا ليكون بجوار اخيه لظروف صحيه هناك.

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وشدد طلعت يوسف علي أنه لم يتعاقد  مع أى  نادى حتى الان ، مؤكداً أن الموافقة علي تدريب الفريق كانت مشروطة بإقامة مباراة سموحة فى موعد اقصاه 5 يونيه .

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تولي طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا لحلمي طولان الذى قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .

وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.

 

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