شكرا لقرائتكم خبر عن جروس للاعبى الزمالك: يتبقى خطوة واحدة للتتويج بلقب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادى، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

وقام المدير الفنى للزمالك بشرح بعض الأمورالفنية والخططية للاعبين من أجل تنفيذها خلال التدريبات اليوم تمهيدًا لتطبيقها في اللقاء القادم أمام نهضة بركان، كان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الزمالك بهدف دون رد.

كما طالب جروس الجميع داخل فريق الزمالك بالالتزام وتنفيذ التعليمات، مؤكداً أن أمامهم خطوة واحدة للتتويج بلقب البطولة الكونفدرالية وأنهم رجال ودائما على قدر الثقة.