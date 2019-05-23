شكرا لقرائتكم خبر عن الكورة فى ملعب الفيلسوف: الأهلى رفع مرتبى فى الزمالك 27 ضعفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيلسوف الكرة المصرية هو اللقب المفضل لنجم الزمالك والكرة المصرية السابق أيمن يونس ،الذي يشتهر بتحليله المختلف والمرتب للمباريات، حتى أصبح أيقونة فى التحليل بخلاف كونه لاعباً فوق العادة أجاد فى وسط الزمالك والمنتخب الوطني فى حقبة الثمانينيات والتسعينيات، أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك وعضو إتحاد الكرة السابق يكشف العديد من الكواليس فى مشواره الكروى، ويوضح رأيه فى العديد من الملفات الكروية ويلقى الضوء على بعض الجوانب الاجتماعية ببرنامج الكورة فى ملعبك المذاع عبر سوبر كورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكورة فى ملعب الفيلسوف: الأهلى رفع مرتبى فى الزمالك 27 ضعفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.