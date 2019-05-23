شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني ومحمد الشوربجي يتأهلان لربع نهائي بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائي المصري محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، ونور الشربيني المصنفة الثانية للسيدات إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة والتي تستضيفها انجلترا من 20 إلى 26 مايو الجاري. وفاز الشوربجي على منافسه الانجليزي داريال سيلبي بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 23 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-4, 11-2. Advertisements فيما تغلبت نور الشربيني على الانجليزية فيكتوريا لوست بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 21 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 11-5, 11-5. وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتفدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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