شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يظهر لأول مرة مع الاتحاد السكندري غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود طلعت يوسف المدير الفني الجديد لاتحاد السكندري، أول مران له مع الفريق غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تولي طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا لحلمي طولان الذى قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .

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وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.