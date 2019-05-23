اخبار الرياضه

مطعم سمك يجمع ثنائى الزمالك وصالح جمعة على الإفطار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم سمك يجمع ثنائى الزمالك وصالح جمعة على الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله جمعة صانع ألعاب الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد تناول الإفطار اليوم الخميس، مع شقيقه صالح جمعة لاعب الأهلى فى حضور محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض.

يذكر أن الثنائى جمعة يرتبطا بعلاقة صداقة قوية مع كهربا منذ أن تواجد الثلاثى ضمن صفوف إنبى سواء فى الناشئين أو الفريق الأول بالنادى البترولى قبل أن ينتقل الثنائى كهربا وعبد الله جمعة فى الزمالك بينما انضم صالح جمعة للأهلى.

ويرتبط الزمالك فى الوقت الحالى بالاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية وحرص عبد الله جمعة على نشر الصورة التى جاءت فى أحد مطاعم الأسماك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطعم سمك يجمع ثنائى الزمالك وصالح جمعة على الإفطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا