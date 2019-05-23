شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم سمك يجمع ثنائى الزمالك وصالح جمعة على الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله جمعة صانع ألعاب الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد تناول الإفطار اليوم الخميس، مع شقيقه صالح جمعة لاعب الأهلى فى حضور محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض.

يذكر أن الثنائى جمعة يرتبطا بعلاقة صداقة قوية مع كهربا منذ أن تواجد الثلاثى ضمن صفوف إنبى سواء فى الناشئين أو الفريق الأول بالنادى البترولى قبل أن ينتقل الثنائى كهربا وعبد الله جمعة فى الزمالك بينما انضم صالح جمعة للأهلى.

ويرتبط الزمالك فى الوقت الحالى بالاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية وحرص عبد الله جمعة على نشر الصورة التى جاءت فى أحد مطاعم الأسماك.